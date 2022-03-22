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Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım

Türkiye maçı öncesi Ronaldo'dan dikkat çeken paylaşım

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye milli maçı öncesi yaptığı paylaşımda "Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" dedi.

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Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye maçı öncesi sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı'nı 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli yıldız, kariyerinin son küresel çapta turnuvasına katılmak için elinden gelen her şeyi yapacak.

"Yolun kolay olmayacağını biliyoruz"
Ronaldo resmi Instagram hesabında yaptığı maç öncesi paylaşımda, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri olan rakiplere saygımız sonsuz. Birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

Bruno Fernandes: 'Dünya Kupası'na ulaşmak için her şeyi yapacağız!'
Portekiz'in Manchester United'lı yıldızı Bruno Fernandes de sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Şimdi her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var. Dünya Kupası'na ulaşmak için her şeyi yapacağız!" dedi.

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçı, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

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