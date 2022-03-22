Çanakkale köprüsü pahalıysa yüzün diye Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzme' yanıtı

Çanakkale Köprüsü 200 liralık geçiş parasıyla tartışma konusu oldu. Devlet Bahçeli 'pahalı' diyenlere yüzün demişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında "sen nereye yüzeceksin" karşılığını verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın hedefinde MHP lideri Bahçeli vardı. Bahçeli'yi 'köprü' açıklaması üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bugün Bahçeli 'eğer köprüden geçmem diyorsanız denize atlayın yüze yüze gidip gelirsiniz' demiş. Tek merakım şu sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Benim uyuşturucu konusunda ne kadar hassas olduğumu herkes bilir. Kocaeli Dil İskelesi'nde 540 kilo kokain bulunur. İkinci kez aramadan sonra bulunur. Ne olur bu polis yöneticisi merkeze alınır. Baronların en büyük özelliği siyasetçileri satın almalarıdır. Biz nerede uyuşturucu baronu, ticareti varsa yakalayın alnınızdan öpeceğiz diyeceğiz. Uyuşturucu baronları için af çıkarıyorlar. Sözde polis üzerinden bizi eleştirecekler.

-İktidar ülkeye huzur getirmedi. O kadar büyük faiz ödüyoruz ki... Tek tek saydım sonra dayanamadı biz faizi indireceğiz dedi. Faizi indirdi ama vatandaşın sırtına ağır faiz bindirdi. Hiçbir banka faiz indirmedi. En son 2 milyar dolar borçlandılar. Dolar bazında yüzde8,62 ile borçlandık. Bu faizi bir avuç tefeciye vereceğiz. Biz 8,62 ile borçlanırken Mısır 3,87 ile borçlanıyor. Arabistan yüzde 1,73 ile borçlanıyor, Ürdün yüzde 4,95 ile borçlanıyor. Niye bizde çok yüksek faiz? Yönetimin uluslararası itibarı sıfır.

- 10 Temmuz 2018'den bu yana ödediğimiz faiz. Faiz ödemek haramdır diyorlardı ya faizi indireceğiz, sıfırlayacağız... 68 milyar 249 milyon dolar yabancılara ödedikleri faiz.

"E hani faize karşıydın?"

-Bunlar devleti mi yönetiyor? Devleti yönetmiyorlar başka işin peşindeler. Her gün 51 milyon 7 bin 85 dolar ödeyeceğiz. Her saat 2 milyon 125 bin dolar faiz ödeyeceğiz. Kime çalışıyorsun haramzadelere çalışıyorsun. E hani sen faize karşıydın? Millet artık alana indi pazara gitti gerçekle karşılaştı. Doğruları söylemiyorlar. O kadar büyük aşmazlarla karşılaştılar ki... Para dilenmek için Körfez ülkelerine gidiyorlar.

-Hazine ve Maliye Bakanı memuru var. Bunlara bakan deyince eski bakan sanıyorlar o kadar zavallı konuma düşmüşler ki Fransa'ya gitmiş yabancı sermayeyi toplamış.. Demek istiyor ki yeter ki parayı verin bize. Bürokrasinin hiç bu kadar aşağılandığını bilmiyorum.

-Yarın Nebati diyecek ki Bahçeli'yi de alaşağı ederiz diyecek ne diyeceksin buna? Dünyada bürokrasiyi olmayan devlet olur mu?

- Yap işlet devret modeli ülkenin başına bela olacak demiştim. Her seferinde Erdoğan 'hayır efendim milletin cebinden devletin cebinden para çıkmaz' dedi. Efendim Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz vallahi basmaz biz alicengiz oyunlarını ne bilelim. Yıllar yılı yalan söylemesi ve hala o koltukta oturması arada fark çıkarsa devletin kasasından ödeyeceğiz demesi...

-Sadece faiz batağına sokmadılar. Bu faiz batağından daha felaket köprüden ister geç ister geçme havaalanından ister uç ister uçma... Seçimlerde hala ben AK Parti'ye oy vereceğim MHP'ye oy vereceğim diyorsunuz soygunun tarafı olursunuz.

"Keşke mahkemeye verse"

Beşli çetenin hamisi ve pazarlamacısı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Keşke mahkemeye verse kendi imzaladığı yazılarla her birisini hakimin önüne koyacağım. Suriyelileri de göndermeyecekmiş. Ne dedik biz onlar kendi özgür iradeleri ile göndereceğiz. Göndermeyeceğim diyor niçin ben onlara vatandaşlık vereceğim oy kullanacaklar diyor. Suriyelilerin iradesine güvenip koltuğunu koruyorsa memlekete vereceği bir şey yoktur.

"Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?"

-Bugün Bahçeli eğer köprüden geçmem diyorsanız denize atlayın yüze yüze gidip gelirsiniz demiş. Tek merakım şu sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?