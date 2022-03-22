Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi

Pazartesi günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 922,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı salı gününe düşüşle başladı ve öğle saatlerinde 917 liraya geriledi. Düşüşünü devam ettiren altın günü 913 liradan kapattı. Çeyrek altın 1.492, yarım altın 2.986 lira cumhuriyet altının fiyatı ise 5.954 lira oldu. Peki altındaki bu düşüş iyi bir alım fırsatı veriyor mu? Gram altını bu rakamlardan almak gerekir mi? İslam Memiş hem altın hem de dolar için rakam verdi.