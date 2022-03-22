Altın fiyatı 900 liranın altına düşünce alın! İslam Memiş dolar ve altın tüyosu verdi
22 Mart 2022 salı gününde altın fiyatları düşüşe devam etti. Güne 917 liradan başlayan gram altın saat 18.00'da 913 liraya kadar geriledi. Altın fiyatları daha da düşecek diyen İslam Memiş 900 liranın altını bekleyin dedi. İşte altın ve dolar rakamları ve alım için önemli rakamlar:
Pazartesi günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 922,7 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı salı gününe düşüşle başladı ve öğle saatlerinde 917 liraya geriledi. Düşüşünü devam ettiren altın günü 913 liradan kapattı. Çeyrek altın 1.492, yarım altın 2.986 lira cumhuriyet altının fiyatı ise 5.954 lira oldu. Peki altındaki bu düşüş iyi bir alım fırsatı veriyor mu? Gram altını bu rakamlardan almak gerekir mi? İslam Memiş hem altın hem de dolar için rakam verdi.
Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. İslam Memiş de şu mesajları verdi:
-2022 yılının zorlu ve karışık yıl olacağını paylaşmıştım. Bu öngörüm devam ediyor. 2022 yılında kripto paralar, emtialar, döviz beraber yarışacak. Ciddi anlamda kafa karışıklığı olacak.
-Küresel piyasalarda son 6 aydır aynı hamlelerle, aynı düşüncelerle ortak karar açıklıyorlar. Aynı ağızdan geçici enflasyon söylemine ağırlık verdiler. Enflasyon tarafında endişelerim fazla. Mücadele kolay olmayacak ve yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum.
-Kimse önünü göremiyor. Sert şekilde dalgalı seyir var. Olumlu haber akışının gelmesi ile kısa süreli normalleşme bekliyorum. Merkez Bankaları ayağına bakıldığında Merkez Bankaları toplumu ikna edemeyecek boyuta gelebilir. Ben FED'in 50 baz puan faiz artırımı yapmasını ön görüyorum. Dünya ekonomisi global bazda hızlı şekilde değişebiliyor. Hükümet veya Merkez Bankası şu dili kullanmalı: Şartlar neyi getiriyorsa nasıl uygun olacaksa hamleler yapabiliriz. Bu yatırımcıya güven veren dildir. Çok sert dil kullanmamak gerekiyor.