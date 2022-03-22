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Kayseri'de yürek yakan bekleyiş! Dünyası başına yıkıldı: Çaresiz gözlerle izledi

Kayseri'de yürek yakan bekleyiş! Dünyası başına yıkıldı: Çaresiz gözlerle izledi

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde kağıt toplarken kalp krizi geçiren yabancı uyruklu şahıs, hayatını kaybetti. Babasının ölüm haberini alarak olay yerine gelen oğlu da cenazenin başında çaresiz bakışlarla olup biteni izledi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kağıt toplayarak geçimini sağlayan Hasan E. (65) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada şahsın oğlu olduğu öğrenilen kişi, babasının yanına geldi. Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan şahıs, çaresiz gözlerle olup biteni izledi. Hasan E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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