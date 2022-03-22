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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: OGM ve DSİ'ye 5 bin personel alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: OGM ve DSİ'ye 5 bin personel alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu. 

Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" dedi. 

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