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Yağmur Banda kimdir kaç yaşında Survivor Yağmur sevgilisi kimdir?

Yağmur Banda kimdir kaç yaşında Survivor Yağmur sevgilisi kimdir?

Survivor All Star 2022 tüm heyecanı ile devam ederken yarışmacılar birleşme partisi öncesinde elenmemek için kıyasıya yarışıyor. Özel hayatları ile de gündemde olan yarışmacılardan Yağmur Banda, son günlerde en çok dikkat çeken isimlerden. Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı konuşulan Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanı ile devam ediyor. Birleşme partisine sayılı günler kala yarışmacılar adaya veda etmemek için kıyasıya yarışıyor. Özel hayatları ile de dikkat çeken yarışmacılardan biri de aralarında Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodusuna karışan Yağmur Banda oldu. 

Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil'in oğlu Bülent'i canlandırarak oyunculuğa adım atan ve şimdilerde Survivor All Star 2022'de ter döken yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın gönlünü yarışmacı arkadaşı Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddiası sosyal medya kulislerini salladı. Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Tv8'de yayınlanan Survivor All Star 2022 sezonunda parkurdaki zorlu yarışlardan çok sakatlıklar ve 'aşk'larla gündeme geliyor. Survivor All Star'dan elenen Mert Öcal'ın aynı yarışmadan Sude Burcu ile aşk yaşaması yarışmaya bomba gibi düşerken bir yeni aşk bombası da Batuhan Karacakaya'dan geldi. 

Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

Survivor Yağmur kimdir?

Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacılardan biriydi. Survivor All Star gönüllüler kadrosunda yapılan değişiklik sonunda Yağmur Banda yarışmaya yedeklerden dahil oldu. 

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

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