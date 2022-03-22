Asgari ücrete zam gelecek mi 2022 son güncel haberlere bakın

Milyonlarca çalışan asgari ücrete haziran ayında ikinci bir zam gelecek söylentileri ile heyecanlandı. Hükümet kanadından da ard arda olumlu mesajlar gelince şu anda 4 bin 250 lira olan asgari ücretin artacağına dair beklentiler arttı. Birçok vatandaş asgari ücrete ikinci zam gelecek beklentisine girdi. Peki asgari ücrete yeniden zam gelecek mi, son haberler 22 Mart'taki son gelişmeler...

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Asgari ücrete zam mı gelecek, 2022 haziran ayında asgari ücret artacak mı sorusu son günlerde milyonlarca çalışanın gündeminde. 2022 yılının ocak ayında 4 bin 250 lira olan asgari ücretin eflasyon karşısında ezilmemesi için haziran ayında yeniden bir zam yapılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Ard arda gelen olumlu görüşler bu beklentiyi arttırsa da bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den beklenen asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

Son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alan 'asgari ücrete ek zam yapılacak mı?' konusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.

Asgari geçim indirimi verilmiyor:

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

Brüt asgari ücret ne kadar:

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret ile çalışanlar maaşlarını yüzde 50 zamlı olarak başlayacak. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.