İlhan Şeşen kimdir kaç yaşında İlhan Şeşen kardeşleri kaç tane?

Son günlerde Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e şarkıları ile renk katan usta sanatçı İlhan Şeşen'in hayatı merak konusu oldu. 73 yaşında olan İlhan Şeşen aslen Manisalı. Arzu Şeşen ile bir evlilik yapan usta sanatçı 1996 yılında eşinden boşandı. Turhan Şeşen adında bir kardeşi olan İlhan Şeşen'in Melis Kılman Şeşen, Fuat Şeşen adında iki çocuğu var.

Abone ol

Dilden dile dolaşan şarkıların sahibi İlhan Şeşen, sesi ile dizilere de ayrı bir katıyor. Sakadatsiz gibi bir çok diziye sesi ile ayrı bir hava katan İlhan Şeşen'in hayatı da merak konusu oldu. 73 yaşında olan İlhan Şeşen aslen Manisalı. Arzu Şeşen ile bir evlilik yapan usta sanatçı 1996 yılında eşinden boşandı. Turhan Şeşen adında bir kardeşi olan İlhan Şeşen'in Melis Kılman Şeşen, Fuat Şeşen adında iki çocuğu var.

İlhan Şeşen kimdir: 18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" adındaki 45liğini piyasaya sundu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında “Aşk Haklı” isimli ilk solo albümünü çıkardı. TRT’de “Gençler Haklı” ve 1995 yılında bir özel kanalda “Arka Pencere” adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. “Amcam Burada” adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı. Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de perşembe akşamları gösterilen Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.



Ayşegül Aldinç'in “Farketmez”, Nükhet Duru'nun “Aşık Oluyorum Eyvah”, Leman Sam'ın “Rüzgâr” ve “Ayrılığa Dayanamam”, İzel-Ercan'ın “Geri Dön”, Kerim Tekin'in “Yine Beni Sev”, Metiner'in “Gördüğüme Sevindim”, Yonca Lodi'nin “Aşk Layık Olanda Kalmalı” ve “Fal”, Kenan Doğulu'nun “Ellerimde Çiçekler” şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı.[3] 2017'den beri Sunay Akın’la birlikte “Aşk Şarkıları ve Öyküler” isimli gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise “Hayatım Hikaye” isimli ilk kitabını yazdı.



