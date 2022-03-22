Portekiz - Türkiye maçının hakemi açıklandı

A Milli Takımımızın, Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Marco Fritz, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te, Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak.

24 Mart 2022 Perşembe | TSİ 22.45 | Portekiz - Türkiye

29 Mart 2022 Salı | TSİ 21.45 | Türkiye - İtalya / Kuzey Makedonya

Ay-Yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.