BIST 2.171
DOLAR 14,82
EURO 16,30
ALTIN 917,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Ekrem İmamoğlu talimatıyla Fatma Yavuz İBB'den kovuldu Düğününde alkol ikramı tepki çekmişti

Ekrem İmamoğlu talimatıyla Fatma Yavuz İBB'den kovuldu Düğününde alkol ikramı tepki çekmişti

Diyanet'ten ihraç edilen ve söylemleriyle dikkat çeken Fatma Yavuz'un İBB'deki görevine son verildi. Yavuz son olarak düğünündeki içki servisi tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Abone ol

İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB'den kovuldu. 

Yavuz, sosyal medya hesabından da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını duyurdu.

Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!" paylaşımında bulundu.

Düğünde alkol ikramı
Daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz'un kendi düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti.

Yavuz, içki servisini "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" sözleriyle duyurdu.

Bununla da yetinmeyerek, alaycı bir tavırla "Melekler 'sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde konuştu.

Fatma Yavuz kimdir?
1979 Üsküdar doğumlu Yavuz, 14 yıl boyunca Kur'an Kursu hocalığı yaptı. Ancak İslam dinine aykırı söylemleri ve ifadeleri nedeniyle, 'din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği" gerekçesiyle 2019 yılında 657 no'lu Kanunun 98/b maddesi hükmünce  Diyanet'ten ihraç edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Migros Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?
Migros Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Fitch'in Türkiye için korkutan enflasyon ve dolar tahmini
Fitch'in Türkiye için korkutan enflasyon ve dolar tahmini
Eşi ve kızıyla Ukrayna'daki savaştan kaçan Mesut Atıcı yaşadıkları dehşeti anlattı
Eşi ve kızıyla Ukrayna'daki savaştan kaçan Mesut Atıcı yaşadıkları dehşeti anlattı
Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'a 'Cehenneme kadar yolun var" diyecek mi?
Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'a 'Cehenneme kadar yolun var" diyecek mi?
Kongo'ya yatırım yapan Türk şirketlerine 10 yıl vergi muafiyeti
Kongo'ya yatırım yapan Türk şirketlerine 10 yıl vergi muafiyeti
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması: Artış yaptık anlamlı bulmuyorum!
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması: Artış yaptık anlamlı bulmuyorum!
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı
Hastalıktan kaçmak isteyen akın etti! Doğal şifa deposu her derde deva oluyor: Doktorlar da öneriyor
Hastalıktan kaçmak isteyen akın etti! Doğal şifa deposu her derde deva oluyor: Doktorlar da öneriyor
Ramazan erzak kolisi A101 kaç para oldu 2022 Ramazan paketi içinde neler var?
Ramazan erzak kolisi A101 kaç para oldu 2022 Ramazan paketi içinde neler var?