Ekrem İmamoğlu talimatıyla Fatma Yavuz İBB'den kovuldu Düğününde alkol ikramı tepki çekmişti

Diyanet'ten ihraç edilen ve söylemleriyle dikkat çeken Fatma Yavuz'un İBB'deki görevine son verildi. Yavuz son olarak düğünündeki içki servisi tartışmasıyla gündeme gelmişti.

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İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB'den kovuldu.

Yavuz, sosyal medya hesabından da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını duyurdu.

Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!" paylaşımında bulundu.

Düğünde alkol ikramı

Daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz'un kendi düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti.

Yavuz, içki servisini "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" sözleriyle duyurdu.

Bununla da yetinmeyerek, alaycı bir tavırla "Melekler 'sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde konuştu.

Fatma Yavuz kimdir?

1979 Üsküdar doğumlu Yavuz, 14 yıl boyunca Kur'an Kursu hocalığı yaptı. Ancak İslam dinine aykırı söylemleri ve ifadeleri nedeniyle, 'din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği" gerekçesiyle 2019 yılında 657 no'lu Kanunun 98/b maddesi hükmünce Diyanet'ten ihraç edildi.