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Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'a 'Cehenneme kadar yolun var" diyecek mi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Ergenekon ve Suriyeli çıkışları sonrası ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağını sorguladı. Kemal Bey gelen baskılara direnebilir mi?.. Yoksa "Cehenneme kadar yolun var" mi der?...

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Ali Babacan yeniden “Ali Bebecan” olmak yolunda hızla ilerliyor…

Son dönemde iki dikkat çeken ve tartışma çıkaran görüş ortaya koydu…

Birincisi Ergenekon mağdurlarını hedef alan sözleriydi…

“Evet orada FETÖ vardı ama Ergenekon da tamamen yoktu diyemeyiz” dedi… Babacan bu çıkışıyla FETÖ’ye selam sarkıttığı gerekçesiyle hedefe konuldu…

Özellikle de Ergenekon-Balyoz kumpası mağdurları tarafından çok sert eleştirildi…

“Senin gibilerle bu ülke kurtulacaksa, yıkılsın” dedi Mustafa Önsel mesela…

Atila Kıyat, “Millet İttifakı’nı yıkmaya geldi” dedi…

Sosyal medyada tefe konuldu…

Konulmaya da devam ediyor…

Babacan ikinci olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘HOOOP’ dedi…

Kılıçdaroğlu “Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz” dedi ya…

Babacan da çıkıp “İstemedikleri sürece Suriyelileri geri gönderemezsiniz” diye çıkıştı…

27 Mart’ta 6’lı Masa yeniden toplanıyor hem de Ali Babacan’ın ev sahipliğinde…

Bu kadar şeyden sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babacan’a ne der?..

Ortaklığa devam eder mi?..

Yoksa ilk fırsatta “Seni derdimize DEVA ol diye aldık ama bu yaptıkların nedir? Cehenneme kadar yolun var!.. Sen yoluna biz yolumuza” der mi Ali Babacan’a?..

Der diyenler çok bekler…

Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyan Kılıçdaroğlu’nun Ali BabacaN’a rest çekmesini beklemek beyhude bir bekleyiş…

Çünkü binde bir oya bile ihtiyacı olacak Kılıçdaroğlu, Babacan’ın bu söylediklerini de kuzu kuzu sineye çekecek…

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