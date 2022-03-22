Devlet Bahçeli'den Furkan Vakfı ve Türk Tabipler Birliği'ne sert tepkiler: Türkiye tehdit altında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında CHP'li Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerine tepki göstererek başladı. Bahçeli'nin hedefinde Türk Tabipler Birliği ve Furkan Vakfı da vardı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Adana'da Furkan Vakfı'nın olaylı gösterisinde eleştirilen polis müdahalesi için konuşan Bahçeli "Türk polisi gerekeni yapmıştır. Tertemiz alınlarından öpüyorum" dedi.

Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli 70'li yıllarda yaşadığı bir anısını anlattı: "1970'li yıllarda hain bir kurşunun bedenine isabet ettiği bir dava arkadaşımız, Hacettepe'ye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi vardı. Arkadaşımızın ülkücü olduğunu öğrenen birkaç doktor müsveddesi, bırakın gebersin demiştir. İşte o doktor müsveddelerinin çatı kuruluşu TTB'dir." dedi.Bahçeli'nin açıklamaları:

Tuncay Özkan'ın Demirtaş sözlerine tepki

-Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a 'barış insanı' demesi, önümüzdeki günlerde Meclis'te olacağını söylemesi bulanık ve buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste barış insanı demek barışa hakarettir, teröristin yeri demir parmaklıklarının arkasıdır.

Çanakkale Köprüsü Atatürk tartışması

-1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının Çanakkale'nin Atatürk ile değil, köprüyle anılacak denmesi kabul edilemez. Bunların işleri güçleri her başarıya iftira atmaktır. Gözleri vardır göremez! Bunların kalpleri mühürlüdür. Çanakkale mermilerin havada birbirine isabet ettiği Çanakkale Türkiye'nin önsözüdür.

-Hiçbir kemiksiz hiçbir densiz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir.

Geçiş ücreti bahanesi

-Dediler ki, geçiş ücretinin 200 lira olması fazlaymış, 45 bin araç garantisi verilmiş, farkı millet ödeyecekmiş. CHP'liler yine hazımsızlık örneği göstermişler. Müfteriler, gafiller, o köprüden siz de geçeceksiniz. Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz.

Geçiş ücreti bahanesi ile karalama kampanyası yapılıyor. Köprüden geçmem diyorsanız yüzebilirsiniz.

Türk Tabipler Birliği Türk hekimlerini temsil edemez

-Türkiye'ye nefret besleyenler bizim karşı cephemizdir. Hem ihanete çanak tutan, teröristlere methiyeler düzenler hazırladıkları baldıran zehrini zemzem diye yutturan kötülerdir. Yanlış yapanı meşru görmek hakikate darbedir. Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma namuslu Türk hekimlerini temsil edemez. Doktorlarımız bizim can beraberimizdir. Sevgi ve saygı ile layık Türk hekimlerine lafımız yoktur. Nerede bir melanet varsa Türk Tabipler Birliği Başkanı ve işbirlikleri yanındadır. HDP'nin yolundan gidenler bunlardır.

Muğla'daki uzman çavuş olayı

-Muğla'da bir uzman çavuşumuzun maruz kaldığı durum bizi üzmüştür. Sağlık çalışanlarımızı hedef alan şiddetin karşısında olacağız ama askerlerimize yönelik saldırı ve tacizlerin karşısında duracağız. TBMM'ye sunulan sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve haksızlıkların sona ermesi için değişiklik yapılması için getirilen kanunu ön şartsız kabul edeceğiz.

-Suç ve cezanın şahsiliği esastır. Her meslek sahibi onurunu incitmekten sakınmalıdır.

Tabipler Birliği kapatılmalı 1970'li yıllarda kurşunlanan bir arkadaşımız Hacettepeye kaldırılmıştı. Risk altındaydı müdahale edilmesi gerekiyordu. Yaralı kişinin ülkücü olduğunu öğrenen doktorlar "Bu faşiste bakamayız, gebersin" demişlerdir. Hangi kitapta böyle bir alçaklığa, barbarlığa izin vardır. İşte o doktor müsveddelerinin çatı kuruluşu Tabipler Birliği'dir. Açık açık söylüyorum Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bölücülerden hukuk önünde hesap sorulmalıdır.

Boğazlardaki mayın: Türkiye tehdit altındadır

-Dünya üzerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa en dengeli yaklaşan Türkiye'dir. Rus istihbaratının Ukrayna'daki mayınların boğazlara kadar gelebileceğini söylemesi ya algı oyunu ya da çok ciddi bir tehdittir. Bu doğruysa Türkiye tehdit altındadır. Karşılıklı enformasyon mücadeleleri gittikçe şiddetlenmektedir. Silahların susma vakti gelmiştir. Türkiye'nin aktif, akılcı, sağduyulu politikaları Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sonlanmasına hizmet edecek kıvamdadır. Oyun kuran ülkelerin çok şükür oyunları birer birer bozulmaktadır.

Furkan Vakfı tepkisi: Süleyman Soylu soy ismi gibi soyludur

-Geçtiğimiz hafta sonu Adana'da yaşanan projelendirmiş olayları dikkatle tespit etmek lazım. Türkiye husumeti aleni olan ve kapatılan Furkan Vakfı isimli örgütün provakasyonu sonucu arzu edilmeyen görüntüler yaşanmıştır. Yeri geldiğinde PKK'yı öven yeri geldiğinde FETÖ'yü övenler artık bardağı taşırmıştır. Şerefli Türk polisi zamanında müdahale etmiştir. Meczup başkanının İçişleri Bakanımıza sözleri itibar suikastleri yok hükmündedir. Sayın Süleyman Soylu soy ismi gibi soyludur. Türk polisi gerekeni yapmıştır. Tertemiz alınlarından öpüyorum.

-Bu sözde vakfın kimin kuytusu olduğunu vatandaşımız bilmektedir. Bugün hareket etmezsek yeni 15 Temmuzların terörist başı Gülen'lerin arkası kesilmeyecektir.