Ukrayna basını duyurdu: Zelenskiy için suikast timi hazırlığı ortaya çıktı

Ukraynalı Gazeteci Vitaly Glagola tarafından duyurulan bilgiye göre, Ujgorod kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) bağlı suikast ve keşif grubunun bir üyesi Ukrayna istihbaratı tarafından takibe alındı. Ukrayna İstihbaratı'na mensup ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yaşadığı dairede yapılan aramada, aralarında keskin nişancı dürbünlü ve susturucu takılı uzun namlulu bir tüfek, susturuculu bir kalaşnikof ve bir tatar yayı (arbalet) dahil olmak üzere çok sayıda suikast silahı ve çok sayıda silah susturucusu ile birçok el bombası ve çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ve mühimmat ele geçirildi.