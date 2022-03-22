ASAL Araştırma yeni ekonomi anketi yayımladı çarpıcı sonuçlar çıktı

ASAL Araştırma Şirketinin Mart ayı anketine göre, Türkiye'nin en büyük sorununun 'ekonomi ve hayat pahalılığı' olduğunu düşünenlerin yüzde 26.5'i, "Sorunu hangi lider çözer?" sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını veriyor. Erdoğan’ı yüzde 25.4 ile "fikrim yok ve hiçbiri" diyenler takip ediyor.

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ASAL Araştırma Şirketinin 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ilde bin 580 kişiyle yaptığı son ankette katılımcılara, "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusu yöneltildiği ve yüzde 72.1'inin hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlardan yakındığı, yüzde 9.5'inin "İşsizlik", yüzde 5.3'ünün "Eğitim", yüzde 4.5'inin "Adalet", yüzde 3.1'inin "Kovid-19" yanıtı verdiği kaydedildi.

Aynı ankette, "Bu sorunu hangi lider çözer?" sorusu da yöneltildi. Anketten, yüzde 26.5'i bu sorunu "Recep Tayyip Erdoğan" çözer yanıtını veriyor. Erdoğan’ı yüzde 25.4 ile "fikrim yok ve hiçbiri" diyenler takip ediyor.

Türkiye'nin ekonomi sorunlarını hangi lider çözer?

Recep Tayyip Erdoğan: %26,5

Hiçbiri/Fikrim yok: %25,4

Kemal Kılıçdaroğlu: %19.2

Meral Akşener: %7.5

Selahattin Demirtaş: %5.6

Mansur Yavaş: %3.8

Ekrem İmamoğlu: %3.2

Devlet Bahçeli: %2.9

Ali Babacan: %2.7

Ahmet Davutoğlu: %1.2

Diğer: %2.0