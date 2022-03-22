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Gaziantep'de tır parkında ele geçirildi tam 8 bin litre

Gaziantep'de tır parkında ele geçirildi tam 8 bin litre

Gaziantep'te polis, bir tır parkına düzenlediği operasyonda 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde bulunan bir tır garajına operasyon düzenlendi.

Akaryakıt deposu gibi kullanılan tır garajında ve 4 adet tırda toplam 14 adet fiber tank ile toplam 8 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tanklardaki yakıtları araçların deposuna sevk edilmekte kullanılan 1 adet santrifüj sistemi de ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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