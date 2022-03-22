BIST 2.171
DOLAR 14,82
EURO 16,30
ALTIN 917,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Konya çöküyor evlere 500 metre mesafede korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya çöküyor evlere 500 metre mesafede korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

KONYA'nın Sarayönü ilçesine bağlı bir mahallenin yaklaşık 500 metre yakınındaki mera alanında 4 metre arayla iki obruk birden meydana geldi.

Abone ol

Obruk oluşumunun daha önce gözlemlenmediği Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar Mahallesi'nde hayvanların otlatıldığı merayı kontrole çıkan muhtar Selçuk Körük, evlere 500 metre mesafede yan yana iki obruk oluştuğunu gördü. Körük, durumu hemen jandarma, belediye ve kaymakamlığa bildirdi.

Jandarma, biri 10 metre derinliğinde 15 metre çapında, diğeri 20 metre derinliğinde 7 metre çapındaki obrukların etrafında güvenlik tedbiri aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri de obrukla ilgili inceleme başlattı.

Muhtar Körük, daha önce bölgede obruk oluştuğuna hiç şahit olmadıklarını söyledi. Mahallenin yakınında oluşan obrukları görünce çok şaşırdığını ifade eden Körük, şöyle konuştu:

"Mahallenin kenarındaki çeşme akmıyordu. Neden akmıyor diye şüphelendim ve kontrol etmeye çıkınca tesadüfen gördük. Obrukların mesafesi mahallemize çok yakın. Burada biz hayvanlarımızı otlatıyorduk. Televizyonlarda çok izlerdik, Karapınar ilçesinde çok olduğunu duyuyorduk ama bizim başımıza da geleceği aklımıza gelmedi. Bu bölgede ilk defa gördük, çok şaşkınız. Obruk ilk oluştuğunda içinde su yoktu. İki göçük vardı. Kar suları obrukları doldurdu. Birisi şu anda sudan görünmüyor. İnşallah başka obruklar oluşmaz."

Hayvanlarını otlattığı merada oluşan obruklara 500 metre mesafede evi bulunan Sezgin Bozkurt da "Bu mevki mahallemizin en sık kullandığı mera alanı. Obruk oluşması çok korkutucu. Bayağı da geniş görünüyor. Buralarda hayvanlarımızı otlatıyorduk. Şimdi içimizde bir tedirginlik olacak. Benim evim de buraya 500 metre uzaklıkta. Bu civarı çok fazla kullanmayız artık" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı
Foto Galeri Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? Uzmanı tüm detayları açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa'yı kovdu sebebi Youtube
Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa'yı kovdu sebebi Youtube
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Seçmen göçünün önüne böyle geçilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Seçmen göçünün önüne böyle geçilecek
Gaziantep'de tır parkında ele geçirildi tam 8 bin litre
Gaziantep'de tır parkında ele geçirildi tam 8 bin litre
İndirim yerine motorin ve benzine zam! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
İndirim yerine motorin ve benzine zam! 23 Mart 2022'de benzine 1.68 lira, motorine 1.59 lira zam
Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'e resmi görev! Ticaret Bakanlığı listesine girdi
Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'e resmi görev! Ticaret Bakanlığı listesine girdi
Özgür Demirtaş hükümetin asgari ücrete yapacağı ikinci zam için tahminini yazdı
Özgür Demirtaş hükümetin asgari ücrete yapacağı ikinci zam için tahminini yazdı
Samsun'da 'biz yandık onlarda yansın' diyen acılı anne ve baba isyan etti: Boş yastığına bakarak...
Samsun'da 'biz yandık onlarda yansın' diyen acılı anne ve baba isyan etti: Boş yastığına bakarak...
Avrupa Birliği yıllarca tartışılan uygulama için harekete geçiyor Rusya korkusu adım attırdı
Avrupa Birliği yıllarca tartışılan uygulama için harekete geçiyor Rusya korkusu adım attırdı
Uzman çavuşla kavga eden Dr. Tahir Tarımer konuştu FETÖ iltisaklı iddiası meğer 15 gün önce
Uzman çavuşla kavga eden Dr. Tahir Tarımer konuştu FETÖ iltisaklı iddiası meğer 15 gün önce