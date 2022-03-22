Avrupa Birliği yıllarca tartışılan uygulama için harekete geçiyor Rusya korkusu adım attırdı

Avrupa Birliği uzun yıllarca tartışılan ancak uygulamaya geçmeyen askeri birlik oluşturma fikrini yeniden masaya koydu. Rusya'nın işgal harekatı NATO harici bir birlik oluşturmak için harekete geçiliyor.

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Bugüne kadar askeri bir gücü bulunmayan Avrupa Birliği, bu konudaki açığını ABD öncülüğündeki NATO aracılığıyla kapatıyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması ise AB'nin bu konudaki kararını değiştirmesine neden oldu. Almanya'nın savunma bütçesini 100 milyar euro'ya yükseltmesinin ardından, AB de Acil Müdahale gücü oluşturma kararı aldı. Birliğin merkezinin Almanya'da olmasının planlanması da dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşıyla savunma gücü konusunda ciddi bir paradigma değişimi yaşıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savunmaya dair ciddi yatırımlar yapmayan Almanya, Rusya'nın saldırgan hamlelerinin ardından, ordusunu güçlendirmek için bu yıl 100 milyar euroluk bir bütçe ayırmaya karar verdi. Almanya'nın bu hamlesinin ardından Brüksel'de toplanan AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısında 5 bin kişilik Acil Müdühale Gücü oluşturulmasına karar verilmesi dikkat çekti.

Bugüne kadar, Avrupa'nın savunma gücünün temel unsurunu NATO oluştururken, AB'nin ve Almanya'nın bu yönde bir adım atması, askeri uzmanlar tarafından "Rusya uyuyan devi uyandırdı" yorumuna neden oldu.

Acil Müdahale Gücü 5 bin askerden oluşacak ve 2025 yılına kadar aktif hale gelecek.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin 5 bin askerden oluşan ve gerekli durumlarda hızlı ve etkin cevap verme amacıyla kullanılabilecek askeri bir oluşum için karar aldığını belirtti. Borrell, "AB gerektiğinde kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayabilme kapasitesine sahip olmalıdır’’ ifadelerini kullanarak, söz konusu yapının yeni bir ordu olmadığını ve üye ülke orduları arasında verimli bir koordinasyon sağlamasının hedeflendiğini aktardı.

NATO'ya alternatif değil

AB’nin kurmayı öngördüğü askeri yapının bir AB ordusu olmadığını söyleyen Borrell, "Bu yapı NATO’ya alternatif değil’’ ifadelerini kullandı. AB’nin mevcut savunma ve güvenlik harcamalarının 200 milyon euro olduğunu ve bunun üye ülkelerin gayrisafi milli hasılaya (GSMH) göre yüzde 1,5’luk bir orana tekabül ettiğini belirten Borrell, “Aynı işi iki kez yapmadan NATO’nun askeri kapasitesine ek olacak yeni askeri harcamalar yapmamız gerekiyor. Bizim bu harcamalarımız Rusya’nın kapasitesinden 3-4 kat daha büyük’’ diye konuştu.