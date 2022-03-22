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AK Parti seçim yasası değişikliğini kendisi için mi yaptı? Hayati Yazıcı açıkladı

AK Parti seçim yasası değişikliğini kendisi için mi yaptı? Hayati Yazıcı açıkladı

Hayati Yazıcı “AK Parti’nin oy oranı düşüyor, bu yüzden bu düzenleme vekil sayısını artırmak için mi yapıldı?" sorusuna yanıt verdi. Baraj sisteminde yeni değişiklik partileri nasıl etkileyecek?

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklu yargılanması hakkında konuştu. Yazıcı, "Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, gerekmeyen kararları vermez. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılamasını kabul etmiştir. Bunun gereklerini karşılayacak bir formülasyon bulunmalıdır." dedi. 

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Yazıcı, sunulan yeni seçim yasasının, AK Parti'nin oyları düştüğü için olmadığını iddia etti. Yazıcı, "Demokratik değerler, demokratik kriterler, egemenliğin millete ait olması göz önünde bulunduruldu. Siyasi partiler sandıkta yarışır. Şimdiden vekil sayısı artacak diye bir şey de söylenemez. Alacağı oy oranına bağlı olacak. Ancak tüm anketlerde birinci partiyiz" dedi. 

Tüm siyasi partiler için milletvekili listeleri rasyonel ve sosyal dokuya uygun olmalı. Artık kimi koyarsan seçilir mantığı ile hareket etme lüksü yok.

AK Parti'den ayrılarak Millet İttifakı'na yakın olan siyasilere ilişkin olarak "Millet İttifakı çok dağınık ama bu bizim sorunumuz değil. Ben AK Parti’den gidenler için ‘Gittiler iyi oldu’ demem. Bütünlüğümüzü korumalıyız. Ama gittiler, insan gönlüyle ve istekle partisine bağlı olmalı. Çıkar için değil. AK Partiyi kuruluşundan beri hep birlikte bu hale getirdik. Yanlışımız varsa da düzeltiriz" dedi. 

Erdoğan'ın adaylığı
Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olamayacağını iddia edenler var. Hayati Yazıcı, “Böyle bir sorun yok” dedi ve ekledi:

Anayasa 2017 yılında değişti. Anayasa’nın 101. maddesinde cumhurbaşkanı seçimi yeniden kaleme alındı, yani değişiklik yapılmadı. Madde yeniden yazıldı. Ayrıca yürürlük için de maddeler konuldu. ‘Cumhurbaşkanı seçimi ve Meclis seçimi birlikte yapıldığı zaman sistem yürürlüğe girer’ denildi. Şimdi birinci seçim yapıldı, ikinci seçim 2023 yılında. Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok.

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