Ufuk Yıldırım kaç yaşında aslen nereli kiminle evlendi eşi kimdir?

Özellikle 90'lı yıllara damga vuran şarkılar yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım sessiz sedasız Florida'da evlendi. Aşık olursam korkmam evlenirim diyen Ufuk Yıldırım, 4. kez Fidan Yıldırım ile evlendi. Bir çocuk babası olan Ufuk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve kiminle evlendi?

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Şarkıları ile 90'lı yıllara damga vuran sevilen şarkıcı Ufuk Yıldırım 51 yaşında evledi. 4. kez evlenen Ufuk Yıldırım'ın bir çocuğu bulunuyor. Daha önce, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim. Evlilikten korkmuyorum." açıklamasını yapan şarkıcı Ufuk Yıldırım, dünyaevine girdi. Yıldırım, sevgilisi Fidan Hanım ile birlikte Florida'da nikah masasına oturdu

Muradımıza erdik

Bundan sonra yaşamını Florida'da sürdürme kararı alan Ufuk Yıldırım, mutlu günlerinden fotoğrafları da Instagram hesaplarından, "Biz erdik muradımıza, herkes çıksın kerevetine..." notuyla yayınlamayı ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı ile nikah masasına oturan Fidan Hanım'ın sosyal medyada soyadını "Yıldırım" olarak güncellemesi de dikkatlerden kaçmadı.

4. kez evlenirim demişti: Nikah masasına oturmaktan korkmadığını ifade eden Yıldırım, 5 yıl önce verdiği bir röportajda, "Aşık olduğuma inanırsam hiç gözümü kırpmam, 4. kez de evlenirim." açıklamasını yapmıştı.

Bir çocuğu var: 2003 yılında haber spikeri Sonay Dikkaya ile ikinci evliliği yapan Yıldırım’ın bu birliktelikten bir çocuğu bulunuyor.

Ufuk Yıldırım kimdir: Önceleri "Grup Vitamin" üyesi olan Ufuk Yıldırım, buradan ayrılarak, ikili müzik grubu "Ufuk-Ercan"ı oluşturdu. İnsanların gülümseyerek dinlediği esprili parçalar yapan Yıldırım, ardından yoluna tek başına devam etme kararı aldı.

Ufuk Yıldırım, 1994'te "Çabuk Gel Annem", 1996'da "Ufuk Yıldırım 96" ve daha sonrasında iki tane daha müzik albümü yaparak, çalışmalarını sürdürdü. Yıldırım, 1996 senesinde bir otomobil reklamı için "Tutkunum" adlı parçayı seslendirdi. "Tutkunum" parçasının sözünü ilk eşi Burcu Güden ile yazan Ufuk Yıldırım, müziğini ise kendi besteledi. Şarkının klibi ise Abdullah Oğuz tarafından çekildi.

Yorumculuğun yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da eserler üreten Yıldırım, ayrıca sanatçı Barış Manço ve bazı ünlü isimlerin orkestralarında da çalıştı.