Apar topar programı kaldırılan Rıdvan Dilmen ekrana geri dönüyor! İşte kanalı ve programı...

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı maçla ekranlara geri dönüyor.

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Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandığı hafta TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının yayınlanmaması üzerine Rıdvan Dilmen'ın ayrılığı ortaya çıkmıştı. TRT Spor'dan ayrılan Dilmen'in sağlık sorunlarından ötürü bu kararı aldığı öne sürülmüştü.



A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı öncesi TRT Spor, Yüzde Yüz Futbol ve Rıdvan Dilmen anonsu yaptı. Yüzde Yüz Futbol programı, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'da yayınlanacak. Geçtiğimiz ay programı bir anda yayından kaldırılan Rıdvan Dilmen, son zamanlarda sosyal medya hesabından yorumlar yapıyor. Dilmen, her salı günü kendisine gelen sorulara Twitter adresinden cevap veriyor.



TRT işine son verdi iddiası

Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, %100 Futbol programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtmişti.



"Sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı"

Er, paylaşımında “Şeytan, TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?” demişti.