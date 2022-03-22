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Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pentagon: Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz

 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçları işlediğini gördüklerini ve bununla ilgili kanıtları toplama çabalarına yardım ettiklerini söyledi.

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Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, “Savaşın 26’ncı günündeyiz. Ruslar, henüz ulaşmak üzere yola çıktıkları hedeflerinin büyük bir çoğunluğuna ve neredeyse hiçbirine erişemediler.” dedi.

Rusya’nın halen Harkov, Mariupol, Çernihiv ve Kiev gibi şehirlere giremediklerine işaret eden Kirby, bu durumun Rusya ordusunu daha da öfkelendirdiğini söyledi.

Kirby, “Bu öfkeye daha fazla bombardıman yaparak karşılık vermeye çalışıyorlar.” dedi.

Bombardımanların büyük yıkımlara ve sivil kayıplarına neden olduğunu belirten Kirby, “Elbette Rus güçlerinin savaş suçu işlediğine dair açık kanıtlar görüyoruz ve bunun kanıtlarının toplanmasına yardım ediyoruz ancak bu, bir soruşturma sürecidir ve devam ediyor.” diye konuştu.

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