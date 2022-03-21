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ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD'li yetkili Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin büyük ölçüde durduğunu öne sürdü

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü.

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RUSYA’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 26’ncı gününe girerken ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin tüm hatlarda büyük ölçüde durduğunu öne sürdü. Yetkili Rus birliklerinin geçtiğimiz haftadan bu yana başkent Kiev'e doğru hareketinin azaldığını aktardı.

Rusya bin 100’den fazla füze fırlattı
Yetkili Rus ordusunun Ukrayna’ya bin 100’den fazla füze fırlattığını ancak Rusya’nın bazı 'envanter sorunları' ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Yetkili bazı füzelerin fırlatılamadığını ve bazılarının patlamadığını aktardı.

Hipersonik füze kullanımı teyit edilemedi
ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’da hipersonik füze kullandığı iddiasını teyit edemediğini aktaran yetkili Rusya’nın söz konusu füzeyi neden kullanma gereği duyduğunun net olarak anlaşılamadığını ifade ederek Rus ordusunun envanterindeki hassas güdümlü füzelerin azalmış olabileceğini veya bir mesaj göndermek istemiş olabileceklerini belirtti.

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