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Vladimir Zelenskiy Rusya’nın yaptığı teklifi açıkladı

Vladimir Zelenskiy Rusya’nın yaptığı teklifi açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın durdurulması için Rusya’nın öne sürdüğü şartları ültimatom diye nitelendirerek bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını açıkladı.

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Zelenskiy, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya’nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.

Bu bağlamda Rusya’nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek.” dedi.

"Bize Harkiv, Marıupol ve Kiev’i verin' diyorlar"
Zelenskiy, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, “'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ültimatomların Rusya’ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı.

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