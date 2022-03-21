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Ukraynalı 3 milyon 489 bin 644 mülteci komşu ülkelere geçti

Ukraynalı 3 milyon 489 bin 644 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Ukrayna'dan 3 milyon 489 bin 644 mülteci komşu ülkelere geçerken, en az 925 sivilin öldüğü belirtildi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı 26'ncı günde sürerken, Ukraynalılar ülkelerinden göç ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-20 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 489 bin 644 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

11 bin kişi Rusya'ya geçti
Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 83 bin 854), Romanya (535 bin 461) ve Moldova'ya (365 bin 197) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 925 sivil öldü
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-20 Mart'ta en az 925 sivil hayatını kaybetti, 1496 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

'Sivil ölümleri çok daha fazla' iddiası
BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor.

Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

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