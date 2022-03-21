Ukrayna güçleri Rusya'ya karşı kullanıyor! Elon Musk ile Türk SİHA'ları güçlerini birleştirdi

İNGİLTERE'den The Telegraph gazetesinin haberine göre; Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un Ukrayna'ya kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığına vurgu yapıldı.

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RUSYA ve Ukrayna'ya karşı tarafsız olmaya devam eden Türkiye, savaşın gidişatında kritik bir rol üstleniyor. Savaştan önce Ukrayna'ya çok sayıda insansız hava aracı (İHA) satan ve birkaç ay önce Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği anlaşması yapılmasının ardından Ukrayna güçleri Türk yapımı araçlarla Rus askerlerini püskürtmeye çalışıyor.

İngiliz The Telegraph gazetesi Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un kısa bir süre önce gönderdiği Starlink uydularının savaşta kritik bir önemi olduğunu ortaya çıkardı. Aeurorozvidka isimli özel Ukrayna güçlerinin aralarında Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) da olduğu farklı araçlarla Rus askerlerini vurduğunu aktardı.

Musk'un uydularıyla haberleşiyorlar

Gazete, bu araçların merkez üs ile milyarder Elon Musk'un uyduları aracılığıyla haberleşerek temasta kaldığını yazdı. Starlink sistemlerinin bölgede internet ve bağlantı hızını artırdığına dikkat çeken İngiliz medyası Starlink'in uygulamasının da son 2 haftada en çok indirilen uygulama olduğunu belirtti.

"İstihbarat sağlıyorlar"

24 Şubat'tan beri Aerorozvidka'nın Rus İHA'larına ve Rusya'nın tanklarına saldırdığını yazan The Telegraph, "Sahada kullanılan İHA'lar yakın zamanda kullanıma başlanan Starlink'i kullanarak bağlantıda kalıyorlar ve istihbarat sağlıyorlar. İHA'lar aracılığıyla tanksavar silahları yönlendirebiliyorlar" yorumunu yaptı.