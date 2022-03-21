ABD, Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliamları 'soykırım' olarak kabul etti

ARAKAN'da Müslüman azınlığa yönelik vahşeti de geride bırakan katliamlara ABD'den 'soykırım' tanımlaması geldi. Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

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ABD'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı "soykırım suçu" işlediği sonucuna ulaştığı açıklandı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından açıklanan karar ile ilgili Joe Biden yönetiminin yaklaşık 14 aylık soruşturmanın ardından Myanmar konusunda bir sonuca vardığını ifade etmişti.

Buna göre ABD yönetiminin, Myanmar ordusunun Rohingya'daki eylemlerini "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" ve "soykırım suçu" olarak nitelendireceği kaydedildi. Söz konusu kararı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün yapacağı bir konuşmayla duyurması bekleniyor.

Arakanlı müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Bangladeş'e kaçanların sayısı 1 milyona yaklaştı

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.