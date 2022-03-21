CHP'li Erdoğan Toprak Diyarbakır annelerini tehdit mi etti?

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın, Diyarbakır annelerini tehdit ettiği iddia edildi. Tehdit iddialarıyla ilgili açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim partimizde hiç kimse hiçbir anneyi tehdit etmez." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a düzenlediği "helalleşme" ziyaretinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde PKK/HDP tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan aileleri ziyarete gitmemesinin yankıları sürüyor.

Diriliş Postası editörü Taner Timur, sosyal medya hesabından önemli bir iddiayı paylaşmış ve Timur'un iddiasına göre CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi ailelerin kaldığı yere giderek annelerden Ayşegül Biçer'le görüşmüş ve Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ikna etmeye çalışırken tehdit ettiği iddiasını gündeme getirmişti.

Toprak, Biçer'in tepkisiyle karşılaşınca aileleri ""Devlet senin önünü kesiyor, sende ailenin önünü kesiyorsun, al kocanı da git buradan. Bizimle iyi geçinin, CHP iktidar olunca veya ben Bakan olunca pişman olmayın" diyerek tehdit etmiş.

Bu iddia CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın parti genel merkezinde MYK toplantısına ilişkin basın açıklamasında soruldu.

"CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın, 'Bizimle iyi geçinin, CHP iktidar olunca veya ben bakan olunca pişman olmayın' sözleri ile Diyarbakır annelerini tehdit ettiği iddia edildi. Ne söylersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bizim partimizde hiç kimse hiçbir anneyi tehdit etmez." dedi.