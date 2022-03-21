BIST 2.167
DOLAR 14,84
EURO 16,38
ALTIN 918,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Kastamonu Bozkurt'ta arabalar kar altında kaldı araçlara böyle ulaştılar

Kastamonu Bozkurt'ta arabalar kar altında kaldı araçlara böyle ulaştılar

Bozkurt ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü, çatılarda kar kütleleri oluştu.

Abone ol

Bölgede yoğun kar yağışı, hafta sonu yer yer tipiyle etkili oldu. Köy yollarında ulaşım aksadı, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çatılarda yer yer 2 metreyi bulan kar kütleleri oluşurken araçlar karın altında kaldı.

Dursun köyü muhtarı Mehmet Tütü, AA muhabirine, 2002'de yerleştiği köyünde bugüne kadar böyle bir kar yağışı görmediğini söyledi.

Devletin vatandaşlarını mağdur etmediğini anlatan Tütü, "Köyde hayvanları olan vatandaşlarımız var, diyaliz hastası olup tedavileri devam edenler var. Kar yağışının olumsuzluklarını aşmak noktasında sağ olsun Kaymakamımız, Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz kendilerine ulaşır ulaşmaz gerekeni yapıyorlar. Devletimiz bizi yalnız bırakmıyor." dedi.

Tütü, mart ayı itibarıyla köye İstanbul'dan dönüşlerin başlaması gerektiğini ancak hava koşullarının buna izin vermediğini aktararak, "Tek sıkıntımız köy nüfusumuzun çoğu İstanbul'da. Kardan dolayı gelemeyenler de oldu. O yüzden köy biraz sessiz, yalnızlık çekiyoruz ama onun dışında bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Genç evli çift ASELSAN'dan istifa etti nedeni şaşırttı birikimlerini ve arabalarını satıp...
Foto Galeri Genç evli çift ASELSAN'dan istifa etti nedeni şaşırttı birikimlerini ve arabalarını satıp... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te dövülen FETÖ firarisi Ahmet Dönmez ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken iddia
İsveç'te dövülen FETÖ firarisi Ahmet Dönmez ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken iddia
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ramazan Bayramı ne zaman 2022 tatil kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı ne zaman 2022 tatil kaç gün olacak?
Nureddin Nebati: Kur faiz sarmalından kurtulduk enflasyon ile ilgili sıkıntılarımız var
Nureddin Nebati: Kur faiz sarmalından kurtulduk enflasyon ile ilgili sıkıntılarımız var
Korkunç kaza! İki tren çarpıştı 95 yaralı var
Korkunç kaza! İki tren çarpıştı 95 yaralı var
Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını duyurdu: 5-11 Mart arası son durum
Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını duyurdu: 5-11 Mart arası son durum
CHP'li Tuncay Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş barış insanıdır' sözlerine AK Parti'den sert tepki
CHP'li Tuncay Özkan'ın 'Selahattin Demirtaş barış insanıdır' sözlerine AK Parti'den sert tepki
Bolu'da istediği sigarayı alamayınca kabusu yaşattı! Kulağını kesti: Korku yüzünden kekeme kaldım
Bolu'da istediği sigarayı alamayınca kabusu yaşattı! Kulağını kesti: Korku yüzünden kekeme kaldım
Meteoroloji Marmara'daki 7 il için kritik bir uyarı yaptı! Sabah başlıyor dikkat
Meteoroloji Marmara'daki 7 il için kritik bir uyarı yaptı! Sabah başlıyor dikkat
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar 2022 kimler yararlanacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar 2022 kimler yararlanacak?