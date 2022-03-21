Ramazan Bayramı ne zaman 2022 tatil kaç gün olacak?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte tatil planları olan birçok vatandaş ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırması yapması başladı. 2022 yılında Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan bayramı arefesi ise 1 Mayıs pazar günü idrak edilecek.

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Ramazan bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak araştırması yavaş yavaş vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemi 2022 yılında ilk orucu 2 Nisan'da tutacak. Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan bayramı arefesi ise 1 Mayıs Pazar günü idrak edilecek.

Ramazan ne zaman başlayacak: ''On bir ayın sultanı'' olarak bilinen ve Müslümanların oruç tuttuğu, ibadet ettiği Ramazan-ı Şerif ise bu yıl 2 Nisan 2022 itibarıyla başlayacak.

Kadir Gecesi ne zaman: Müslüman âlemi, Ramazan ayını oruçlu geçirecek. Ramazan'ın içerisinde yer alan ve ''bin aydan daha hayırlı'' olarak ifade edilen Kadir gecesi ise Ramazan ayının 26’ncı gecesi idrak edilecek.

Kadir gecesi ise bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman: 1 Mayıs 2022 Pazar günü ise Ramazan-ı Şerif'in son günü, hâliyle orucun da son günü olacak. O gün ayrıca Ramazan Bayramı’nın arifesi olacak.

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Müslümanlar, Şevval ayına girmiş olacak. Bu da aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. 3 Mayıs ve 4 Mayıs, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3'üncü günü olarak kutlanacak.

Şevval ayı ise 30 Mayıs 2022 itibarıyla son bulacak.

*Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

*Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

*Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

*Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan bayramı 9 gün olur mu: Bayram arife günü ile birlikte 3.5 gün sürüyor. Ancak arife, pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle bayram tatili hafta sonu tatili ile birlikte toplam 5 gün sürecek. Bayram sonrası Perşembe ve Cuma günleri için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bu günlerin de dahil edilmesi halinde bayram tatili 9 güne çıkabilir.

Konu ile ilgili gelişmeler olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.