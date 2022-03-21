İsveç'te dövülen FETÖ firarisi Ahmet Dönmez ile ilgili Cem Küçük'ten dikkat çeken iddia

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İsveç'te saldırıya uğrayan FETÖ firarisi gazeteci Ahmet Dönmez'in örgüt içi çatışma nedeniyle FETÖ'cüler tarafından dövüldüğünü yazdı.

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15 Temmuz sonrası Türkiye’den kaçan FETÖ gazetecilerinden Ahmet Dönmez yaşadığı İsveç’te saldırıya uğramıştı. FETÖ’cüler sosyal medyadan Dönmez’e saldırının Ankara kaynaklı olduğunu öne sürse de Cem Küçük‘ten farklı bir iddia geldi.

Küçük, Dönmez’in örgüt içi çatışma nedeniyle FETÖ’cülerin saldırısına uğradığını söyledi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ekrem Dumanlı ile karşı karşıya geldi

“Ahmet Dönmez, FETÖ içerisinde yer alan gazetecilerden biriydi. 15 Temmuz öncesi veya sonrası o da kaçtı. Levent Kenez, Bülent Korucu gibi isimlerle İsveç’in başkenti Stockholm’e yerleşti.

Aslında Türkiye’deyken bilinen, FETÖ’nün öne çıkan gazetecilerinden biri değildi. 15 Temmuz sonrası FETÖ’ye getirdiği eleştirileri gündem oldu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Cevdet Türkyolu’na ağır darbe indiren açıklamaları oldu. Ekrem Dumanlı denen zavallının defterini düren de Ahmet Dönmez’di.

İşte o Ahmet Dönmez, birkaç gün önce İsveç’te kızının yanında saldırıya uğramış. Tabii saldırı bir mafya grubuyla ilişkilendirilse de FETÖ içine bakmak lazım. 15 Temmuz’da milletin üstüne mermi yağdıran, Necip Hablemitoğlu’nu öldüren FETÖ kendisine zarar veren Ahmet Dönmez’i dövdürtür de ve hatta öldürtür de. Yapmadıkları şey değil. Çünkü FETÖ budur.”

Gülen'in sır küpü Türkyolu ile Gülen'in editörü Osman Şimşek'in kavgasını deşifre etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun, Gülen'in sosyal medya sorumluluğunu üstlenen "mollası" Osman Şimşek'i, bir mektup yüzünden darbetmesi ve Şimşek'in 14 Mart 2021'de Twitter'da konuyla ilgili 3 sayfalık bir açıklama yayımlayarak olayı doğrulaması örgüt tabanını ikiye bölmüştü.

Türkyolu ile Şimşek arasındaki krizi kısa süre önce gündeme taşıyan isim eski Zaman gazetesi çalışanı firari Ahmet Dönmez oldu.

Dönmez, 10 Mart'taki yazısında, 45 yıldır yanında yer aldığı Gülen'in yeğeniyle de evli olan Türkyolu'nun, uzun yıllardır Gülen'in konuşma içeriklerinin yayımlandığı "herkul.org" sitesinin yöneticiliğini yapan Şimşek'i, 30 milyon doları aşan mal varlığından şikayetçi olunan ve örgüt içinden yazılan mektuptan sorumlu tuttuğu, bu nedenle Şimşek'i yumruklayarak darbettiği iddiasını paylaştı.

Yazıda, Gülen'in konunun araştırılması için 3 kişilik bir heyet oluşturduğu fakat heyette bulunan ve Türkyolu'nun mal varlığını elde etmesinde ona "birçok kapıyı açan" FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Özcan'ın etkisiyle heyetin Türkyolu'nu akladığı, ardından Türkyolu'nun Şimşek'i "münafıklık" yapmakla suçlayarak kamptan kovduğu yönünde detaylara yer verildi.

Dönmez, Türkyolu'nun paraya olan zaafından bahsederek "Ayrıca borsadan büyük paralar kazandığı da herkesçe bilinen 'sır'lar arasında, sadece Bank Asya'dan 15 milyon liranın üzerinde A kalite hisse senedinin olduğu öne sürülüyor. Cevdet Türkyolu'nun konumuna rağmen bu kadar parayla içli dışlı olması hep tepki çekti." ifadelerini kullandı.

Ekrem Dumanlı Dönmez'i fitne çıkarmakla suçladı

Türkyolu ile Şişmek'in yolsuzluk kavgasını ifşa eden eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Ekrem Dumanlı arasında sözlü atışmaya dönüşmüştü.

FETÖ'nün tepe yapılanmasında yolsuzluk çatlağı

Söz konusu kavgayla ilgili paylaştığı Youtube videosunda Türkyolu ve örgütün "gizli kasası" Mustafa Özcan'ın tarafını tuttuğunu açıkça belli eden ve eski muhabiri Dönmez'e saldıran Dumanlı, 15 dakikalık videosunda Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçladı.

Dönmez'den Dumanlı'ya cevap

Hakkındaki ithamlara daha keskin bir dille, 1 saati aşan video kaydıyla cevap veren Dönmez ise eski müdürünün kendisine karşı ithamlarını tek tek çürütürken kendisine "Bu yaptığın gazetecilik değil." diyen Dumanlı'ya aynı üslupla Zaman Gazetesi yöneticiliği zamanında yaptığı usulsüzlükleri ve "gazeteci etiğine yakışmayan" tutumlarını hatırlattı.