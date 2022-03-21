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Deprem sonrası ortaya çıktı vatandaşlar korktu! Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Deprem sonrası ortaya çıktı vatandaşlar korktu! Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Ege'deki yoğun depremler sonrası deniz suyu sıcaklıklarının artışı vatandaşları panikletti. Prof. Dr. Naci Görür depremler sebebiyle fayların oynadığını ve bu sebeple jeotermal suların açığa çıktığını söyledi.

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Prof. Dr. Naci Görür, Didim'de deniz suyu sıcaklığının bazı yerlerde 43-50 derece arasında ölçülmesinin sebebinin, faylarda meydana gelen oynama sonucunda ortaya çıkan sıcak jeotermal sular olabileceğini belirtti.

Ünlü jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Didim'de Marina/Fener çevresinde deniz suyu sıcaklığının bazı yerlerde 43-50 derece arasında ölçülmesinin sebebinin sıcak jeotermal sular olabileceğini açıkladı. Görür, "12 Adalar bölgesinde gerilim arttıkça kimi faylarda küçük oynamalarla birlikte jeotermal sular deniz tabanına çıkıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Birçok arkadaş Didim’de Marina/Fener çevresinde deniz suyu sıcaklığının bazı yerlerde 43-50 derece arasında ölçüldüğünü söyleyerek nedenini soruyorlar. Eğer bu ölçümler doğruysa bu sular yörede mevcut olan KD-GB yönlü faylardan çıkan sıcak jeotermal sular olabilir. Bu bölge bir bakıma Büyük Menderes Grabeninin güney ucuna denk geliyor. Biliyorsunuz bu graben ülkemizin en zengin jeotermal yataklarını oluşturuyor. 12 Adalar bölgesinde gerilim arttıkça kimi faylarda küçük oynamalarla birlikte jeotermal sular deniz tabanına çıkıyor olabilir. Sevgiyle."

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