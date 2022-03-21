Aydınlık Gazetesi'nin Zelenski manşetinde "FETÖ'cü" dediği muhabir kendi muhabiri çıktı!

DOĞU Perinçek'in Aydınlık Gazetesi, bugün "Zelenski, FETÖ'yü böyle korudu" manşetiyle çıktı. Zelenski'yle fotoğrafları yayınlanan ve "FETÖ'cü Muhabir" diye suçlanan gazeteci Yunus Erdoğdu'nun yıllardır Aydınlık gazetesi için çalıştığı ortaya çıktı.

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Aydınlık Gazetesi bugün 'Zelenski, FETÖ'yü böyle korudu' başlıklı bir manyetle çıktı. Haberde, "Türkiye'nin 2016'dan bu yana tüm uyarılarına rağmen Ukrayna’da FETÖ kurumları hâlâ serbestçe ve yoğun bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bunların en başta gelenleri, Uluslararası Meridyen Okulları, Işık (Syaivo) Uluslararası Kültür Merkezi ve ukraynahaber.com internet sitesi yer alıyor. Zelenskiy'nin, FETÖ’nün kapatılan Cihan Haber Ajansı’nın Ukrayna muhabiri Yunus Erdoğdu ile 2019'da soru-cevap etkinliğinde fotoğrafı ortaya çıktı" denildi.

15 Temmuz sonrası Aydınlık için haber yapmaya başladım

Aydınlık'ın manşetinin ardından Yunus Erdoğdu, Aydınlık'a Twitter'dan yanıt verdi. Kendisinin 15 Temmuz sonrası Aydınlık'a haber yaptığını yazdı. Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı: "Aydınlık Gazete'sinde Işıkgün Akfırat imzalı bir haberde manşetten hedef alındığımı gördüm. İroni gibi çünkü ben, Cihan Haber Ajansı kapatıldıktan sonra yani, 15 Temmuz 2016 akabinde, Aydınlık gazetesi için haber yapmaya başladım" dedi.

Aydınlık sitesinden apar topar haberleri silindi!

Erdoğdu'nun bu yanıtı sonrası Aydınlık internet sitesinden Yunus Erdoğdu imzalı haberler silinmeye başladı. Erdoğdu ise silinen haberlerin ekran görüntülerini paylaşıp, "Şimdi apar topar haberlerimi siliyorlar sitelerinden. Madem beni hedef alacaktınız bari öncesinden silseydiniz haberleri" diye dalga geçti.