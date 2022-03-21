Asgari ücrete ara zam olacak mı? Konfederasyonlarla görüşen uzman isim Cem Kılıç açıkladı

Asgari ücrete ara zam beklentisiyle ilgili çalışma hayatı yazarı Cem Kılıç, konfederasyonlardan bu yönde bir talep olmadığını öğrendiğini belirterek, "Konuşulanların siyasetçilerin temennisi olarak yorumlanması yanlış olmayacaktır." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın asgari ücret açıklaması merak uyandırdı. Özkan'ın "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" sözleri milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." ifadelerine yer verdi.

"Konfederasyonlardan bu yönde talep olmadığını öğrendik"

Asgari ücrete yıl içinde ikinci zam tartışmaları devam ederken Prof. Dr. Cem Kılıç konuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Ntv.com.tr'ye son durumu yazan Prof. Kılıç, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını ve enflasyonla mücadele sürerken böyle bir adımın mümkün olup olmayacağını açıkladı. İşe Prof. Kılıç'ın yazısı:

"Asgari ücret tespitinde yöntem 2016 yılında değişti. 2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu.

2016 yılında yapılan değişiklikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yılın tamamı için geçerli olacak tek bir artış oranı belirlemeye başladı. Bu yöntem özellikle İşçi Konfederasyonları tarafından talep edilmişti.

Bugünlerde tekrar bir asgari ücret konusu konuşulur olmaya başladı. Hayat pahalılığının günden güne etkisini arttırmaya başlaması bu yönde birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Asgari ücretin Temmuz ayında yani altıncı ayın bitiminden sonra tekrar enflasyona göre güncellenebileceği özellikle iktidar siyasetçilerince medya önünde konuşuldu. Ne var ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç temel bileşeni yani hükümet, işçi ve işveren taraflarından bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hatta konuyla ilgili Konfederasyonlar ile görüştüğümüzde de onlarda bu yönde bir talep olmadığını da öğrendik.

Çalışma Bakanı Bilgin’de yaptığı açıklamada bu yönde bir çalışmalarının olmadığını, konunun Aralık ayında kapandığını, kanunla yapılan düzenlemenin Aralık Ayından itibaren bir yıl için geçerli olduğunu söyledi. Elbette eğer bu yönde bir gelişme olursa da bunun Meclis gündemine gelmesiyle mümkün olabileceğinin işaretlerini verdi."

"Temenni olabilir"

Bütün bu gelişmelere bakılırsa aslında asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin mevcut olmadığını söylemek mümkün. Bu yılın enflasyonla mücadeleyle geçeceği bir yıl olacağı da açıklanan yol haritalarıyla kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla bugünlerde konuşulanların siyasetçilerin temennisi olarak yorumlanması yanlış olmayacaktır."