Büyük Selçuklu Yınal kimdir tarihte kimin oğludur?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 19. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Karaca İbrahim Yınal karakterini kim oynuyor, gerçekte kimdir soruları merak edildi. Büyük Selçuklu'da İbrahim Yınal'ı Uygar Özçelik oynuyor?

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TRT 1 ekranlarının en çok izlenen tarih kokan dizisi Büyük Selçuklu dizisi bu akşam 19. bölümü ile ekrana gelecek. Türk tarihinin efsane hükümdarı ve komutanı Sultan Alparslan'ın hayatının anlatıldığı dizi Alparslan: Büyük Selçuklu'da İbrahim Yınal karakteri merak konusu oldu. Dizide Karaca İbrahim Yınal karakterini kim oynuyor, gerçekte kimdir soruları merak edildi. Büyük Selçuklu'da İbrahim Yınal'ı Uygar Özçelik oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu 19.Bölüm Özet

Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan’ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk’ün başında bekleyen Akça’nın sırrı şifa olacak mı? Şehver’in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman’a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas’ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan’ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu’nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

İbrahim Yınal kimdir? İbrahim Yınal kimin oğlu?

İbrahim Yınal; Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın amcasıdır. Dizede İbrahim Yınal karakterini Uygar Özçelik oynuyor.

Uygar Özçelik kimdir?

Uygar Özçelik 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Özçelik, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Özçelik; Kaybolan Yıllar, Küçük Kadınlar, Genco, İstanbullu Gelin, Arıza gibi dizilerde rol aldı.