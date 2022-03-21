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Rusya'dan ABD'ye nota verdi! İlişkiler kopma noktasına geldi

Rusya'dan ABD'ye nota verdi! İlişkiler kopma noktasına geldi

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Başkan Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin'e yönelik 'savaş suçlusu' sözleri nedeniyle nota verdi.

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RUSYA Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne Biden'ın Putin hakkındaki 'savaş suçlusu' açıklamaları nedeniyle protesto notası verdi. Rusya Dışişleri, ABD Büyükelçisi'ne, "İlişkiler kopma noktasına geldi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kadına şiddet konusunda imzaladığı kararnameye ilişkin yaptığı konuşma sonrası bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Gazetecinin, "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusuna önce 'hayır' yanıtını vererek salondan ayrıldı. Ancak daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için, "O bir savaş suçlusu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Biden’ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

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