CHP'den belediye gelirlerinin artırılması için kanun teklifi

CHP Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin gelirlerinin artırılması için hazırladığı kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildirdi.

Abone ol

Torun, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifine ilişkin bilgi verdi. Yerel yönetimlerin, iktidarın artan baskıları ve mali zorluklar altında vatandaşa hizmet mücadelesi verdiğini savunan Torun, belediyelerin en önemli gelir kaynağı olan genel bütçe paylarının 2012'den bu yana değişmediğini, öz gelirlerinin ise bu iktidar döneminde yüzde 55'ten yüzde 40'lara kadar gerilediğini söyledi.

Kovid-19 salgını ve ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşın belediyelerden beklenti ve taleplerinin arttığına işaret eden Torun, bu süreçte CHP'li belediyelerin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu, sadece "Kara Kış Fonu" kapsamında yaklaşık 5 milyon aileye ulaştığını anlattı.

Seyit Torun hayat pahalılığı, döviz kurlarındaki yükseliş ve temel girdi maliyetlerindeki artışların belediye bütçelerinde erimeye yol açtığını belirterek, belediyelere, ihtiyaç duyduğu gelirin sağlanmasının anayasal bir hak olduğunu dile getirdi.

Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik 8 maddelik kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildiren Torun, teklifte, yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın yüzde 50 artırılmasını, öz gelirlerinin yükseltilmesini önerdiklerini kaydetti.

Teklifle, şehir içi ulaşım hizmetlerinden sorumlu olan belediyelere, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yüzde 20'sinin ayrılmasının, ayrıca Konaklama Vergisi'nin belediyeler tarafından tahsil edilmesinin öngörüldüğünü anlatan Torun, öte yandan belediyelerin kalkınma ajanslarına pay ödeme mecburiyetinin ortadan kaldırılmasını istediklerini de ifade etti.

CHP'li Torun, teklifle ayrıca belediyelerin kullandığı akaryakıttan KDV-ÖTV alınmamasını, elektrikte "ticarethane ayıbına" son verilerek avantajlı bir tarifeye geçirilmesini; elektrik ve doğal gaz kullanımında da KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep ettiklerini belirtti.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Torun, kanun teklifi hakkında AK Parti ve MHP'li mevkidaşlarıyla görüştüklerini ancak hiçbir cevap alamadıklarını söyledi. Torun, teklifle tüm belediyelerin sorunlarına çözüm hedeflediklerine işaret ederek, "Merkezi hükümet, belediyelere 'Şunu da bunu da yapacaksın.' diyor ama hiçbir kaynak göstermiyor; vesayetini artırarak elindeki bazı gelirleri de merkezi bütçeye alıyor. Bu belediyeler nasıl çalışacak? Vatandaşın talepleri de her geçen gün artıyor. Vatandaş adres gösteriliyor ama tabiri caizse vatandaşın kan alacak damarı kalmamış, ekonomik buhran onu ezmiş. Belediyeleri, vatandaşın üzerine gönderirseniz bu haksızlık, vicdansızlık olur." diye konuştu.