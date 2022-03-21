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Fırtına Marmara Denizi'nde kayık batırdı! Denizciler zor anlar yaşadı

Fırtına Marmara Denizi'nde kayık batırdı! Denizciler zor anlar yaşadı

Marmara Denizi'nde poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Rıhtıma bağlanan kayıklardan biri ise battı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da beklenen poyraz başladı. Poyrazın başlamasıyla Marmara Denizi'nde bulunan çok sayıda büyük gemi ve balıkçı teknesi, Tekirdağ kıyılarına yanaştı. Büyük gemiler Tekirdağ açıklarında beklerken, küçük balıkçı tekneleri ise Süleymanpaşa Balıkçı Limanında rıhtıma bağladı. Rıhtıma bağlanan bir tekne poyraza daha fazla dayanamayarak battı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifi başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyraz sebebiyle denize açılamadıklarını ifade ederek, "Poyraz fırtınasından dolayı şu anda arkadaşlarımız ağlarına bakım yapıyorlar. Fırtına dindikten sonra balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine devam edeceklerdir. Fırtınadan sonra vatandaşlarımız inşallah günlük taze balık yemeye devam edecek" dedi.

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