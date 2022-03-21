Bu sefer Fransızlar yazdı: Türk SİHA'ları Ukrayna'daki direnişin sembolü oldu

FRANSA'nın önde gelen basın kuruluşlarından Le Figaro'daki makalede Ukrayna'nın dünyayı şaşırtan direnişinin arkasında Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) olduğu ifade edildi.

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RUSYA'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken Ukrayna'nın direnişi tüm dünyayı şaşırttı. Fransa'nın önde gelen basın kuruluşlarından Le Figaro'da yer alan bir makalede bu silahlı direnişin arkasında Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) olduğu belirtildi. "Ukrayna'da savaşta Türk SİHA'ları Rus saldırı güçlerine karşı silahlı direnişin anahtarı" başlıklı makalede şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna radyolarında sürekli dönen alışılmadık bir şarkı çalıyor. 'İşgalciler Ukrayna'ya geldi. Ama cephanelikleri çöktü. Bayraktar! Bayraktar!' diye haykırılıyor. Şu anda Rus kuvvetlerine zor anlar yaşatan Türk muharebe SİHA'larının görkemini anlatan şarkı Rusya'ya karşı Ukrayna'nın imdadına yetişen bu yeni askeri araçların kahramanlığını anlatıyor."

"SİHA'lar birçok teçhizatı imha etti"

Makalede 24 Şubat'ta başlatılan taarruzdan bu yana Türk yapımı SİHA'ların birçok zırhlı aracı, füze sistemini ve kamyonları vurduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığına dikkat çekildi, "Bayraktar insansız hava araçları olmadan bu ne kadar olabilirdi" ifadelerine yer verildi.