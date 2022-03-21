Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez'den küstah sözler: Kıbrıs işgal altında

TÜRKİYE karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez, Türkiye'nin F-16 talebiyle ilgili skandal sözler sarf etti. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Menendez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Türk askeri varlığını da 'işgalci güç' olarak niteledi

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ABD'de Türkiye karşıtlığı ile tanınan Senatör Bob Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'Türkiye'nin durdurulması' gerektiğini savunan ve Türkiye'ye karşı Avrupa ile dayanışma içinde olunması görüşünü ileri süren Menendez, bu sefer de Türkiye'nin satın almak istediği F-16'lara ilgili küstah sözler söyledi.

Yunanistan Kathimerini gazetesine konuşan Bob Menendez, 'Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Türk askeri varlığını 'işgalci güç' olarak değerlendirdi. Menendez, Türkiye'nin 'komşu devletlerin münhasır ekonomik bölgelerine el uzattığı' iddia etti.