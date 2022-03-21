Türklerin de sıkıştığı Mariupol'de korkulan oldu! Rusya vakum bombaları ile vurdu

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinde 'vakum bombası' olarak da bilinen termobarik roketleri devreye sokabileceği savaşın ilk gününden beri endişe edilen konulardan biriydi. Bu silahın Mariupol kentinde kullanıldığına işaret eden görüntüler ortaya çıktı. Yerle bir olan Mariupol'de hâlâ çok sayıda Türk de sıkışmış durumda.

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UKRAYNA'daki savaş 4'üncü haftasında girerken Rusya'dan dünyanın kanını donduracak bir hamle geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi Rusya'nın kuşatma altındaki Mariupol'de 'vakum bombası' olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığını duyurdu. Russia Today ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) tarafından yayınlanan görüntülere dayandırılan haberde söz konusu silahın kullanıldığına dair ilk net kanıt olduğu bilgisine yer verildi.

"Rusya'nın ürkütücü vakum bombaları Mariupol'u hedef aldı" başlıklı haberde TOS-1'den fırlatılan vakum bombalarının kentteki sivilleri hedef aldığı yazıldı. Söz konusu görüntülerin Rusya'nın talebinin reddedilmesinden sonra yayınlandığının altı çizildi.

Türkler de şehirde sıkışmış durumda Rus ordusun saldırılarından en çok etkilenen kentlerden biri olan Mariupol, saldırıların ardından harabeye döndü. Mariupol'de Türklerin sığındığı Kanuni Sultan Süleyman Camisinin dernek başkanı İsmail Hacıoğlu, kenteki son durum ile ilgili şu bilgileri aktardı: "Camimizde şu an çok az insan var, insanları sığınaklara gönderdik. Cami çevresine de roket düştüğü için sığınaklar daha güvenli. Şu an Mariupol’'e kalan Türkler ve onların akrabaları 82 kişi, diğerleri çıktılar. Otobüsümüzün Ruslar tarafından şehre girilmesine izin verilmedi. Mariupol'deki 75 Türk kentten çıktı. Mahsur kalan 157 kişiden 82'si halen camide ve sığınaklarda. Alman harbi bittiğinde yapılan sığınaklar var çok sağlam. Mariupol'de kiliseye bile bomba düştü. Camiye bir şey gelmedi ama bahçesine roket düştü. Ele geçirdikleri evleri talan ediyorlar.Mariupol’un birçok merkezi erinde Rusların tankları dolaşıyor. O kadar büyük bombardımana kimse dayanamaz."

Önce ültimatom sonra bomba

Rusya Savunma Bakanlığıi önceki gün, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini 21 Mart sabahına kadar teslim etmelerini istemişti. Bakanlık yetkilisi Mihail Mizintsev, "Kiev'deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk ise teslim olmanın söz konusu olmayacağını belirterek bu teklifi reddetmiş, "Teslim olmaktan, silah bırakmaktan söz edilemez. Bu konuda Rus tarafını zaten bilgilendirdik. 8 sayfa mektupla vakit kaybetmek yerine bir insani koridor açmanız yeterli" şeklinde konuşmuştu.

Kıyamet silahı olarak anılıyor

Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında gösteriliyor ve 'kıyamet silahı' olarak da anılıyor.