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Rusya zor durumda! Putin işgal için darbeci Hafter'den asker istedi

Rusya zor durumda! Putin işgal için darbeci Hafter'den asker istedi

UKRAYNA medyasının Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına dayandırdığı iddiada savaşta çok sayıda asker kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya'daki darbeci komutan Halife Hafter'den asker istediği, Hafter'in de bunu kabul ettiği öne sürüldü.

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UKRAYNA Genelkurmay Başkanlığına göre savaşta yüzlerce askerini kaybeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşşar Esed'den sonra Libya'daki darbeci komutan Halife Hafter'den de paralı asker istedi.

Ukrayna medyası söz konusu gelişmeyi aktarırken haberinde, "Ukrayna'ya karşı savaşın başlamasından bu yana Rusya, 15 binden fazla personelini kaybetti. Bu nedenle Libya'dan paralı askerler hazırlıyor. Bu haber Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının Facebook'taki günlük özetinde doğrulandı" ifadelerini kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkınlığının açıklamasına atıfta bulunulan haberde, "Eldeki bilgilere göre Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Rusya  ziyareti sırasında Libyalı gönüllülerin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" denildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, daha önce, Suriye'deki Beşşar Esed rejim ordusunun bazı birimlerinin Rusya'nın saldırılarını desteklemek için Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu ancak henüz uygun emri almadıklarını yazmıştı.

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