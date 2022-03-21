Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da 26. gün raporu! Yüzlerce sivil can verdi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da en az 925 sivilin hayatını kaybettiğini, 1496 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3 milyon 489 bin 644 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

24 Şubat-20 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 489 bin 644 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 83 bin 854), Romanya (535 bin 461) ve Moldova'ya (365 bin 197) geçtiği aktarılan açıklamada Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamada ise Ukrayna içinde 6,48 milyon sivilin yerinden edildiği, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirildi. Yerinden edilenlerin çoğunun savunmasız durumdaki hamile ve emziren anneler, yaşlılar, engelliler, kronik hastalıkları olanlar ve şiddetten doğrudan etkilenenler olduğu vurgulandı. Ülke içinde yerinden edilen kişilerin yüzde 53'ünden fazlasının kadınlar olduğu aktarılan açıklamada bu kişiler için en acil ihtiyaçlar arasında ilaç, sağlık hizmetleri ve finansal kaynakların yer aldığı vurgulandı.

Ayrıca ülke dışına geçen 3 milyon 489 bin 644 mültecinin 186 binini üçüncü ülke vatandaşlarının oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, savaş nedeniyle insanların çektiği acıların ve zorla yerinden edilmelerin boyutunun en kötü senaryolardan bile daha büyük olduğunun altını çizerek, "Ülke içinde yerinden edilmiş ve mahsur kalmış kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek en büyük önceliğimizdir" ifadesini kullandı.

En az 925 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-20 Mart'ta en az 925 sivil hayatını kaybetti, 1496 sivil ise yaralandı. Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.