Emir Bozan tarihte kimdir karısı ve çocuklar var mı? Emir Bozan tarihte nasıl öldü?

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Bozan, dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri oldu. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterine usta oyuncu Yurdaer Okur hayat veriyor. Peki, Emir Bozan kimdir, ne zaman, nasıl öldü?

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Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi ile birlikte, tarihi karakterler araştırılmaya başlandı. Özellikle Emir Bozan karakteri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Emir Bozan kimdir?

Tuğrul Bozan 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Tuğrul Bozan ya da Alparslan Büyük Selçuklu’daki adıyla Emir Bozan'ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

Alparslan: Büyük Selçuklu 19.Bölüm Özet

Kurduğu tertiple Büst’e girip Bozan’ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan’ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst’te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul’a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan’ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk’ün başında bekleyen Akça’nın sırrı şifa olacak mı? Şehver’in kendi hatası sebebiyle öldüğünü anlayan Karaca bunu Süleyman’a söyleyecek mi? Süleyman bunu öğrenirse nasıl bir tavır alacak? Vaspurakan Valisi olan Dukas’ın uygulamaya koyacağı yeni kurallar neticesinde Kekavmenos ve Diyojen farklı yollara başvurmak zorunda kalırken, Alparslan Vaspurakan’ın fethi için yeni planlar yapacak. Bozan ile iş birliği içerisinde olan Bizans, Bozan’ın ölümünden sonra Selçuklu tehlikesinden kurtulmak için hangi yollara başvuracak? Selçuklu’nun saldırısını mı bekleyecek, yoksa başka planları mı var?

Yurdaer Okur kimdir:

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve Sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.