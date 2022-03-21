İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e sığınma teklif etmiş

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bunu reddettiğini ifade etti.

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İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, "Vladimir her zaman açıktı. Görevi Ukrayna halkına karşı. Orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca Zelenskiy'i 'halkını bir araya getirme ve dünyayı harekete geçirme' yolunda 'kahraman bir savaş lideri' olarak nitelendirdi.