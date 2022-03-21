BIST 2.175
DOLAR 14,83
EURO 16,38
ALTIN 921,14
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e sığınma teklif etmiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Johnson açıkladı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e sığınma teklif etmiş

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bunu reddettiğini ifade etti.

Abone ol

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, "Vladimir her zaman açıktı. Görevi Ukrayna halkına karşı. Orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca Zelenskiy'i 'halkını bir araya getirme ve dünyayı harekete geçirme' yolunda 'kahraman bir savaş lideri' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden de Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy'e Ukrayna'nın başkenti Kiev'den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden'e "Kaçmaya değil mühimmata ihtiyacım var" cevabını vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emir Bozan tarihte kimdir karısı ve çocuklar var mı? Emir Bozan tarihte nasıl öldü?
Emir Bozan tarihte kimdir karısı ve çocuklar var mı? Emir Bozan tarihte nasıl öldü?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez'den küstah sözler: Kıbrıs işgal altında
Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez'den küstah sözler: Kıbrıs işgal altında
Almanya'da akaryakıt desteği planının ayrıntıları belli oldu
Almanya'da akaryakıt desteği planının ayrıntıları belli oldu
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan koronavirüs açıklaması: Sonuna geliyoruz
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul'dan koronavirüs açıklaması: Sonuna geliyoruz
Şehver Sultan kiminle evliydi kocası kimdir tarihte nasıl öldü? Şehver Sultan hayatı
Şehver Sultan kiminle evliydi kocası kimdir tarihte nasıl öldü? Şehver Sultan hayatı
Bu sefer Fransızlar yazdı: Türk SİHA'ları Ukrayna'daki direnişin sembolü oldu
Bu sefer Fransızlar yazdı: Türk SİHA'ları Ukrayna'daki direnişin sembolü oldu
Asgari ücret artışı ve emekli maaşı artışı gündemde mi?
Asgari ücret artışı ve emekli maaşı artışı gündemde mi?
Avrupa'ya karşı Rus gücü! Savaşın başından beri enerji ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı
Avrupa'ya karşı Rus gücü! Savaşın başından beri enerji ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı
Irkçılık zehri Avrupa'yı sardı: Siz çıkın Ukraynalılar gelecek
Irkçılık zehri Avrupa'yı sardı: Siz çıkın Ukraynalılar gelecek