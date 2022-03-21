Türkiye 21 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 281 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 503 bin 50'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Mart 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 18 bin 537 oldu.