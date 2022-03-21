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İtalya'dan Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına tam destek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya'dan Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına tam destek

İTALYA Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarını İtalya’nın tam olarak desteklediğini bildirdi.

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İTALYA Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısının ardından İtalyan basınına Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştaki gelişmeler başta olmak üzere toplantının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'dan gelen görüntülerin kendilerini barış için çalışmaya sevk ettiğini belirten Di Maio, "Bir saat önce Türk mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Müzakerelerin nasıl gittiğini görüştük. Biz, İtalya olarak Türkiye'nin ileriye taşıdığı müzakereleri tam şekilde destekliyoruz. Türkiye, sadece NATO müttefiki değil, şu aşamada tarafları barış anlaşmasına götürmeye yönelik diyalog için önemli bir ülke. Biz şu anda hepimiz onların çabasını desteklemek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Di Maio, ABD Başkanı Joe Biden'in da katılacağı NATO liderler zirvesi ve AB liderler zirvesinin hem NATO'nun hem AB'nin birlik halinde olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanı, Ukrayna'da genel bir ateşkes oluşturmanın güçlüğüne işaret ederek İtalya'nın AB'den sivillerin tahliyesi ve temel ihtiyaç malzemelerinin kuşatma altında kalan yerlere ulaştırılması için bölgesel ateşkes konusunda inisiyatifte bulunması talebini ilettiğini aktardı.

Di Maio, İtalya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı beşinci yaptırım paketine de tamamen açık olduğunu, veto etme niyetinin olmadığını aksine AB Komisyonunun bu konudaki önerisini beklediklerini ifade etti.

Di Maio, enerji konusunda da Rusya'nın herhangi bir şantajına hazırlıksız yakalanmamak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye bağlı olduklarını dile getirdi.

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