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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden Brüksel'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden Brüksel'de görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak.

İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

Zirvenin en önemli gündemi: Rusya-Ukrayna savaşı
NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ne katılarak istişarelerde bulunacağını açıkladı.

Kalın, “Cumhurbaşkanımızın ikili üçlü görüşmeleri olacak. ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderler ile ikili görüşmeler olacak” dedi.

Türkiye’nin diplomasi trafiğinin de devam ettiğini ifade eden Kalın, “Benim de yarın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile görüşmem olacak” açıklamasını yaptı.

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