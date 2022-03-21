BIST 2.175
DOLAR 14,83
EURO 16,34
ALTIN 922,25
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Bakan Soylu'dan Hakkari'de patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Hakkari'de patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlayıcıyla yakalanan polisin 2019'da ihraç edilip mahkeme kararıyla mesleğe döndüğünü belirterek "Hedef İstanbul'du" dedi.

Abone ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında açıklamada bulundu.

"Hedef İstanbul'du"
Polis memurunun patlayıcıyla yakalanmasına ilişkin hedefin İstanbul olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu polisi biz 2019'da adi suçtan ihraç etmişiz"
"Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Şemdinli'de arabayı bırakıyorlar, lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar, gidiyorlar. O da geliyor arabayı alıyor ve götürüyor. Bu polis memurunu biz 2019'da adi suçtan ihraç etmişiz. Yani bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Biz sonra başka bir yere vermişiz, sonradan İstanbul'a geliyor. Hedef İstanbul'du. "

ÖNCEKİ HABERLER
Applenin bazı servis ve uygulamalarında kesinti yaşandı
Applenin bazı servis ve uygulamalarında kesinti yaşandı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
İbrahim Kalın: Dünya ikinci bir Soğuk Savaş'ı kaldıramaz
İbrahim Kalın: Dünya ikinci bir Soğuk Savaş'ı kaldıramaz
Samsun'da hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti
Samsun'da hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti
İtalya'dan Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına tam destek
İtalya'dan Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına tam destek
Vladimir Zelenskiy Rusya’nın yaptığı teklifi açıkladı
Vladimir Zelenskiy Rusya’nın yaptığı teklifi açıkladı
TOKİ duyurdu! Borcunu kapatana yüzde 22 indirim
TOKİ duyurdu! Borcunu kapatana yüzde 22 indirim
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da 26. gün raporu! Yüzlerce sivil can verdi
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da 26. gün raporu! Yüzlerce sivil can verdi
Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı
Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı