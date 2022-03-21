Bakan Soylu'dan Hakkari'de patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlayıcıyla yakalanan polisin 2019'da ihraç edilip mahkeme kararıyla mesleğe döndüğünü belirterek "Hedef İstanbul'du" dedi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında açıklamada bulundu.

"Hedef İstanbul'du"

Polis memurunun patlayıcıyla yakalanmasına ilişkin hedefin İstanbul olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu polisi biz 2019'da adi suçtan ihraç etmişiz"

"Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş. Şemdinli'de arabayı bırakıyorlar, lastiğin üzerine de anahtarı koyuyorlar, gidiyorlar. O da geliyor arabayı alıyor ve götürüyor. Bu polis memurunu biz 2019'da adi suçtan ihraç etmişiz. Yani bir kablo hırsızlığı sebebiyle arkadaşlar yakalıyorlar ve ihraç ediyorlar. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Biz sonra başka bir yere vermişiz, sonradan İstanbul'a geliyor. Hedef İstanbul'du. "