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Applenin bazı servis ve uygulamalarında kesinti yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Applenin bazı servis ve uygulamalarında kesinti yaşandı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'nin servislerine bazı kullanıcılar tarafından gün içinde geçici olarak erişilemediği bildirildi.

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App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmetinde kesinti yaşanması kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.

Kullanıcıların Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sorunu gündem yapmaları üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında söz konusu problemin Apple'nin kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.

Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.

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