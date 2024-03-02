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Emekliye zam gelecek mi! AK Parti emekliler işini yürütebildi mi?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında emeklilerin maaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken 'emekliler kandırıldı' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarının "yeterli" olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Ankara kulislerinde Erdoğan'ın emekli maaşlarını öncelikli gündem maddeleri arasına aldığı konuşulmaya başladı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Erdoğan mutlaka emeklileri rahatlatacak bir dokunma yapacaktır" sözleriyle dikkat çekti. Gazeteci Cem Küçük ise tarih vererek Erdoğan'a sunulan rapordan söz etti ve "İnsanlar adaletsizliğe kızıyor" dedi.

Zam sinyalleri

Emekliler maaşlarını ek bir zam daha talep ediyor. Bu konuda Gazeteci Abdülkadir Selvi ve Cem Küçük emekliye zam sinyalleri verdi.

Emeklilerin yaşadığı bu maaş konusunu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayında değerlendirdi.

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